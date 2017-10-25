هاني الظفيري

في قضية لا تخلو من الطرافة، دخلت مواطنة شابة المخفر كمجني عليها في قضية تحرش وانتهى بها المطاف إلى أن توضع في نظارة المخفر على ذمة قضية تعد على موظف عام، وجاء احتجاز الفتاة في مخفر شرطة ميدان حولي بأمر من المحقق الذي اخطر بما صدر عن الفتاة بحق وكيل عريف.

وحول تفاصيل القضية التي انتهت بإحالة الفتاة الى النظارة، قال مصدر امني ان احدى دوريات اسناد حولي حولت بلاغ اشكال مواطنة ضد 3 مواطنين ادعت بأنهم قاموا بالتحرش بها اثناء القيادة مقابل ناد صحي، وعند احالتها وتواجدها بالمخفر قامت برفع صوتها على وكيل عريف، فقال لها انت امام المخفر ولا تقومي برفع صوتك، فردت عليه «كُل... أمك» وقامت بالتعدي عليه، وعلى ذلك تم الاتصال على المحقق الخافر الذي امر بتسجيل قضية تحت مسمى «تعد على موظف عام» وتم حجز المواطنة.