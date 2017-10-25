ذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالادارة العامة للاطفاء بأن فرق الاطفاء سيطرت على حريق اندلع في فندق بمنطقة السالمية مساء اليوم الثلاثاء وفي التفاصيل تلقت غرفة العمليات بلاغ عن نشوب حريق بمنطقة السالمية وعلى الفور توجهت فرق اطفاء مراكز السالمية الشمالي والسالمية الجنوبي وعند وصول فرق الاطفاء تبين أن الحريق اندلع في غرف ومطبخ من الكربي في سطح الفندق في مبنى مكون من 12 دور فقام رجال الاطفاء بإخلاء الفندق من السكان ومكافحة الحريق بدون وقوع أي اصابات من قبل المدنيين واقتصرت الخسائر على الماديات هذا وجاري التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.