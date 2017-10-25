أحمد خميس

أعلن مصدر مطلع في الادارة العامة للمرور ان تعليمات صدرت بتفعيل احدى المواد الخاصة بالوقوف على الارصفة المبلطة، بحيث يتم حجز المركبة لمدة اقصاها شهران وغرامة لا تتجاوز الـ 15 دينارا وذلك اعتبارا من الأحد المقبل.



وأشار المصدر الى ان المواد المنظمة لهذا الأمر مرتبطة بالمادة 169 من قانون المرور والتي تنص على انه لا يجوز الوقوف او الانتظار في الاماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة.



كذلك تنص المادة 207 على انه يجوز حجز المركبة الآلية او السيارة من اي نوع اذا وجدت منتظرة في مكان من الاماكن الممنوع الانتظار او الوقوف فيها او في الاماكن التي من شأن تواجدها فيها اعاقة حركة المرور او تعريضها للخطر او اذا كانت منتظرة فوق الارصفة او اذا تركت او اجزاء منها مهملة في اماكن بالطرق العامة.



ويتحمل مالك المركبة الآلية او السيارة نفقات النقل بواقع 10 دنانير ونفقات الحجز بواقع دينار واحد عن كل يوم.



كما تخلي الإدارة العامة للمرور مسؤوليتها عن أي اضرار تصيب السيارة اثناء نقلها الى مكان الحجز استنادا الى المادة 208 والمادة 210 من قانون المرور.