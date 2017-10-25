أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ضرورة تدارس الحالة الأمنية أولا بأول وتنفيذ الخطط الوقائية ضمانا لتحـصين الجبهة الداخلية، ومشددا على ضرورة المتابعة ودقة التنفيذ ومباشرة عمل الفرق الميدانية والتأكد من تكامله لأن العمل الميداني عمل متكامل، مشيرا إلى ضرورة الانتباه والتأكد من مدى التنفيذ والتطبيق لإنجاح العمل الأمني بشتى صوره من خلال معرفة كل التفاصيل وأدقها والتعامل معها بشكل فوري وتم تدارس الجوانب الانضباطية من خلال بعض الحالات التي وقعت مؤخرا.



جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه الفريق الدوسري، بمقر وزارة الداخلية، امس الأربعاء وضم وكلاء وزارة الداخلية المساعدين.



واستعرض خلاله ملامح تنفيذ الخطة الأمنية المتكاملة لتحصين الجبهة الداخلية ومستوى الخطط الوقائية لتأمينها ضمن الاستراتيجية التي اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، في إطار خطة تأمين الجبهة الداخلية.



وأشار الدوسري إلى أن التنسيق والتناغم في الأداء، والخطط المتكاملة ضروري لتحقيق النتائج المرجوة في حفظ الأمن والنظام.



وبحث مع الوكلاء المساعدين المستجدات في ضوء التقارير والمعطيات الأمنية وضرورة التعامل معها وفق الخطط الموضوعة.



واختتم الفريق الدوسري، مؤكدا أن كل الجهود الأمنية المبذولة هي محل تقدير كبير من الجميع، موضحا أن هذا التقدير وسام فخر واعتزاز على صدورنا جميعا.