احمد خميس

أمر وكيل النائب العام بتسجيل قضية في مخفر الصليبية بتصنيف جنايات وبمسمى خطف واعتداء بالضرب.

وجاء تسجيل القضية بعد ان تقدم وافد بنغالي ببلاغ قال فيه انه واثناء توصيل خادمة الى منطقة الصليبية خرج من المنزل الذي كانت الخادمة ستعمل فيه شخصان وقاما بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، فسارع المدعى عليهما الى مركبة دليفري الخدم وتوجها به الى منطقة الرقة وتكرر المشهد، حيث خرج من المنزل الكائن في الرقة شخصان آخران لا يعرفهما وانهالا عليه بالضرب ايضا، وارفق الوافد تقريرا طبيا جاء فيه: جرح قطعي بالرأس وكدمات وتورم بالوجه والعين وادعاء آلام في العظام والظهر والانف والاذن وكدمة بصيوان الاذن اليسرى وسحجات وكدمات بالوجه ولا يوجد كسر في الانف او نزيف او الفم وقت الفحص.