عبدالله قنيص

تعرض وافد من الجنسية المصرية إلى عملية خطف من قبل خمسة اشخاص بينهم مواطن، حيث قال المجني عليه في بلاغ بمخفر الفنطاس ان 5 اشخاص خطفوه من أمام محل في منطقة السالمية وتوجهوا به إلى شقة في منطقة الفنطاس وتم احتجازه لمدة 12 ساعة، وأجبر الخاطفون المخطوف الذي تعرض للضرب الشديد وتهديده بالقوة على أن يقوم بالتوقيع على عدد من العقود بالإكراه، مشيرا في بلاغه الى أنه تربطه علاقة بأحد الخاطفين من خلال أعمال تجارية.

وقام الوافد بتزويد رجال الأمن خلال البلاغ ببيانات الخاطف، واحالت السلطات الامنية القضية الى الجهات المختصة، وجار استدعاء المواطن المتهم بالخطف الى مخفر الفنطاس.