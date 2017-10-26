أحمد خميس

نقلت جثة آسيوي يعمل سائقا لدى مواطن في منطقة الرميثية الى الطب الشرعي، فيما انتهى التقرير الصادر عن الادارة العامة للاطفاء الى ان الحريق بسبب تماس كهربائي.

وبحسب مصدر امني فقد ورد بلاغ فجر اول من امس الى عمليات الداخلية يفيد بوجود حريق منزل في منطقة الرميثية، حيث سارع الى موقع البلاغ عدد من رجال امن الرميثية، حيث شاهدوا الدخان ينبعث من داخل المنزل، وتبين ان الحريق في غرفة بحوش المنزل مخصصة للسائق، واضاف المصدر ان رجال الامن ابلغوا بأن الحريق خلف وفاة هندي من مواليد 1991 متأثرا بالحريق وسجلت قضية حريق ووفاة.