محمد الجلاهمة

وقعت مشاجرة عنيفة بين عدد من الشباب المفتولي العضلات على طريق الدائري الثاني الفاصل بين منطقتي ضاحية عبدالله السالم والفيحاء بالقرب من الإشارة المرورية.

وأسفر الضرب المتبادل بينهم عن إصابة عدد منهم وسالت دماؤهم على وجوههم وحاول عدد من المارة فك الاشتباك بينهم ولكن الأمور باءت بالفشل في بادئ الأمر، حتى تجمعت اعداد كبيرة من المارة واستطاعوا ابعاد الطرفين عن بعضهم. ولكن استمر تبادل الكلمات البذيئة والسب بألفاظ غير لائقة.

وتبين أن السبب في هذه المعركة الشرسة عبارة «ليش تلف عليّ بسيارتك» التي قالها أحدهم للآخر وبعد فك هذا الشجار وصلت إحدى الدوريات الامنية الى مكان المشاجرة ولكنها كانت متأخرة بعد أن غادر المتشاجرون مكان الواقعة.