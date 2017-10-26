محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

أحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مواطنتان، الأولى من مواليد 1995 والثانية من مواليد 1990 لحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، فيما قال مصدر امني ان ضبط الفتاتين في غضون 24 ساعة مؤشر غير مبشر، ويؤكد زيادة المعروض في المواد المخدرة.

وقال مصدر امني ان احدى دوريات الأمن ضبطت مواطنة من مواليد 1990 ولم تكن تحمل اي اثبات، وعثر بحوزتها على 10 حبات صفراء يشتبه بها مؤثرات عقلية، بالإضافة الى لمبة للتعاطي، وبالاستعلام عنها تبين انه صادر بحقها طلب إحضار مدين على ذمة قضيتين يبلغ مجموع المبالغ المدينة بها 1100 دينار، وأحيلت الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.

كذلك، أوقفت احدى الدوريات مواطنة عشرينية وعثر بحوزتها على سيجارة بها كيميكال وكيس شفاف ويشتبه به مواد مخدرة، وأحيلت الى المكافحة.

في سياق متصل، تم توقيف 3 مواطنين، الأول من مواليد 1980 وعثر بحوزته على كيس شفاف وبه مادة بيضاء اللون يشتبه أنها شبو، وقطعة داكنة يشتبه أنها حشيش، بالاضافة الى 3 حبات يشتبه في انها مؤثرات عقلية. أما الثاني وهو من مواليد 1992، فقد عثر بحوزته على سيجارة يشتبه في أنها كيميكال، وكيس شفاف يشتبه به مواد مخدرة.

اما المواطن الثالث، فهو من مواليد 1990 وصادر بحقه طلب إحضار مدين بمبلغ 2840 دينارا، وأحيل الأول والثاني الى المكافحة، فيما تم تحويل الثالث الى التنفيذ المدني.

كما تمكن رجال الجمارك من ضبط شحنة مخدرات مصنعة قادمة من دولة أوروبية، وكانت إخبارية قد وصلت من مصدر سري بوصول شحنة عن طريق إحدى شركات البريد السريع مخبأ فيها مادة الكيميكال بطريقة سرية، وعليه تم تشكيل فرقة من مكتب التحري بالشحن الجوي للبحث والتحري عن الشحنة المذكورة، وبعد جهد تم العثور عليها وتفتيشها بدقة من قبل رجال البحث والتحري، وإحالتها إلى مساعد مراقب التفتيش بالجمرك الجوي.

وعثر بداخلها على نحو نصف كيلو غرام من مادة الكيميكال المخدرة، وتم التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات لضبط المتهم في مقر شركة البريد بعد تسلمه الطرد، حيث اتضح انه وافد يحمل جنسية عربية، وعليه تم عمل محضر ضبط وإحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.