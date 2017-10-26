صرح مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء. د فهد إبراهيم الدوسري بان الإدارة العامة للتحقيقات باشرت التحقيق بقضايا الخدمة الوطنية العسكرية والمحالة اليها من رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع تطبيقا للقانون رقم 20/2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.

وأهاب بالمواطنين المسارعة بتسجيل أبنائهم المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية بمراجعة جهة الاختصاص للتسجيل حتى لا يقعوا تحت المساءلة الجزائية.من جهة اخري وبرعاية اللواء د. الدوسري وبحضور نائب المدير العام لشئون إدارات التحقيق السيد جمال خليفة الريش ومدير تحقيق الجنح الخاصة مدعي عام وفاء الملا ومدعي عام منتهى عبدالله الهاجري افتتح مكاتب تحقيق الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الإلزامي) في مقر الإدارة العامة للتحقيقات إدارة الجنح الخاصة في منطقة السالمية.

وأوضح أن إجراءات التحقيق مستمرة في الإدارة العامة للتحقيقات لحين الانتهاء من تجهيز المقر الدائم لها في منطقة العقيلة وذلك في المبني الخاص لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية



وذلك بحضور محققين القسم وممثلين الشرطة العسكرية.