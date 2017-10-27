عبدالهادي العجمي و«كونا»

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر حرص الكويت على العمل المشترك مع المجتمع الدولي بغية ضمان وحفظ الأمن والاستقرار الدوليين.



جاء ذلك في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بمناسبة عودة الفريق الخضر والوفد المرافق له الى البلاد بعد مشاركته في اجتماع رؤساء أركان قوات التحالف الدولي ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة الذي عقد في واشنطن.



ووفقا للبيان، فقد ناقش الاجتماع الذي شهد مشاركة من 75 دولة سبل مراجعة خريطة الطريق بشأن الجماعات الإرهابية وفقا لمتغيرات الموقف والمعطيات الحالية.



وأوضح ان الاجتماع هدف لضمان تحقيق التأثير المطلوب على ارض الواقع على كل الأصعدة، لاسيما بعد ما حققه التحالف الدولي من نجاح في حملته العسكرية التي أدت إلى انحسار كبير للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم «داعش».



إلى ذلك صرح مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د.فهد إبراهيم الدوسري بأن الإدارة العامة للتحقيقات باشرت التحقيق بقضايا الخدمة الوطنية العسكرية والمحالة اليها من رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع تطبيقا للقانون رقم 20/2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.

وأهــــاب الدوســري بالمواطنين الى المسارعة بتسجيل أبنائهم المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية ومراجعة جهة الاختصاص للتسجيل حتى لا يقعوا تحت المساءلة الجزائية.

من جهة أخرى، وبرعاية اللواء د.الدوسري وبحضور نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق جمال خليفة الريش ومدير تحقيق الجنح الخاصة مدعي عام وفاء الملا ومدعي عام منتهى عبدالله الهاجري افتتح مكتب تحقيق الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الإلزامي) في مقر الإدارة العامة للتحقيقات إدارة الجنح الخاصة في منطقة السالمية.

وأوضح ان إجراءات التحقيق مستمرة في الإدارة العامة للتحقيقات لحين الانتهاء من تجهيز المقر الدائم لها في منطقة العقيلة، وذلك في المبني الخاص لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية، وذلك بحضور محققي القسم وممثلي الشرطة العسكرية.