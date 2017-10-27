محمد الجلاهمة

سجلت في مخفر الأحمدي قضيتان حملتا عنوانا مشتركا وهو السرقة، وإن اختلفت المسروقات في البلاغين اللذين حملا الرقم 2017/179 والرقم 2017/178.

وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا يعمل طالب ضابط في «الإطفاء» من مواليد 1997 قال في بلاغه في مخفر الأحمدي انه ترك سيارته وانيت لونها أبيض مقابل منزله، وفوجئ باختفاء السيارة، وأكد المبلغ ان سيارته لم تكن في وضعية تشغيل ومفتاحها بحوزته، وهو ما يرجح أن تكون قد سرقت باستخدام ونش، وتم تعميم أوصاف المركبة على عمـوم قوة الداخلية في محاولــة لضبطها وإعادتها الى صاحبها الطالب الضابط، من جهة أخرى تقدمت سيدة مــن غير محــددي الجنسيــة (64 عاما) الى مخفــر الأحمدي وقالــت إن مجهـــولا ســرق مــن داخل مخيم لهــا في منطقــة بر الجويهل موتـــورا نــوع روبن لونــه أصفر وعدد 20 كيس فحم، ورفضت المبلغــة اتهام أحد بالسرقــة، وانتقــل عدد مــن رجال الأدلــة لرفع الآثـــار التي يمكـــن أن تعـــود الى الجـــاني.