محمد الجلاهمة

تبادل رائد يعمل في إدارة هجرة الأحمدي ومواطن اتهامات فيما بينهما، ففي الوقت الذي اتهم فيه الرائد المواطنَ بإهانته أثناء قيامه بمهام عمله، زعم المدعى عليه أنه تعرض للضرب من قبل الرائد.

وبحسب مصدر أمني، فإن تفاصيل القضية التي حملت رقم 2017/171 جنح الأحمدي وعنونت «إهانة موظف عام أثناء قيامه بواجبه واستعمال القسوة» تعود إلى أن رائدا يدعى (ع.ع.) أبلغ بأن مواطنا من مواليد 1977 حضر الى مقر هجرة الأحمدي لإنجاز معاملة، وانه لم يوافق على المعاملة لمخالفتها القانون واللوائح، وإذ بصاحب المعاملة يقوم بإهانته على مرأى من المراجعين، أما المدعى عليه، فنفى أن يكون قد أهان الرائد، مشيرا الى أنه طلب تفسيرا لرفض المعاملة، ليقوم الرائد- على حسب زعمه- بضربه وآخرين واستخدام القسوة بحقه.