هاني الظفيري

أحال مدير عام مديرية امن محافظة العاصمة العقيد ناصر العدواني الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات مواطنين عثر بحوزتهما على مشروب مسكر وخرطوم يستخدم للتعاطي وقطعة داكنة يرجح انها حشيش، على ان يحال احدهما الى التنفيذ المدني لكونه مدينا بـ 315 دينارا لإحدى شركات الاتصالات.

وبحسب مصدر امني فإن دورية تتبع امن العاصمة اشتبهت في شخصين كانا يستقلان مركبة في بنيد القار ولدى توقيفهما لاحظ رجال الأمن ان قائد المركبة ومرافقه في حالة غير طبيعية، وبتفتيشهما احترازيا تم العثور على المضبوطات وبالاستعلام عنهما تبين ان احدهما مدين.