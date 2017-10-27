محمد الجلاهمة

اقتيد وافد أفغاني وآخر مصري الى نيابة الأحمدي بتهمة التزوير وبرقم قضية 64/ 2017 جنايات.

وبحسب مصدر أمني، فإن ضابط الرقابة الأمنية في ميناء الأحمدي اشتبه في تصريح دخول الوافدين الى الميناء وهي منطقة محظورة بتصاريح لا تخصهما.

وقال ضابط الرقابة الأمنية، وهو برتبة ملازم، إن الوافدين حاولا استغفال رجال الأمن، إذ قدم الوافد الأفغاني بطاقة مدنية ورخصة قيادة تخص وافدا أفغانيا آخر، وأن الواقعة تمت بمعرفة الوافد المصري، هذا وتم إخطار وكيل النائب العام خالد الجريوي الذي أمر بتسجيل القضية كجناية.