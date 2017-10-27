محمد الجلاهمة

أمر محقق مخفر الاحمدي بتعميم اوصاف مركبة يابانية صالون موديل 2015 على عموم الدوريات لضبطها ومن على متنها، وجاءت الأوامر تلك في أعقاب تقدم مواطن الى مخفر الاحمدي وتسجيله قضية خيانة أمانة، قال فيها ان سائق المنزل وهو هندي يدعى «يحيى» سرق مركبته قبل 3 ايام ولم يعد، مشيرا الى ان الوافد أغلق هاتفه النقال، لافتا الى انه لا يعرف الأسباب التي دعت السائق والذي يعمل لديه منذ 6 سنوات لفعل هذا التصرف.

من جهة أخرى، تقدم وافد هندي يدعى «كريم» الى مخفر شرطة الاحمدي وسجل قضية اعتداء بالضرب متهما كفيله بضربه، وأرفق المدعي تقريرا طبيا يوضح ما لحق به من إصابات، وجار استدعاء المدعى عليه للتحقيق.