قام مدير عام مديرية أمن محافظة مبارك الكبير اللواء فؤاد صالح الأثري، بتكريم المشاركين في تأمين الحسينيات خلال شهر محرم من ضباط وأفراد.

وقد أثنى اللواء الأثري على جهود المكرمين في تأمين الحسينيات والتعاون والتنسيق فيما بينهم، مؤكدا بذلك أن تعاونهم المستمر المثمر والبناء يسهم في الحفاظ على أمن البلاد، مشيدا بأدائهم وتمنى لهم التوفيق والنجاح طالبا منهم استمرار اليقظة والانتباه حتى يكونوا قدوة لزملائهم.

من جانبهم، أعرب المكرمون عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة التي تجسد روح الأسرة الواحدة داخل المؤسسة الأمنية ومن يتعاون معها. وقد حضر التكريم عدد من مديري الإدارات ومساعديهم في مديرية الأمن.