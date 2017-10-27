عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة الجنايات أمس أولى جلساتها لمحاكمة 13 مواطنا متهما بالتستر على متهمي خلية العبدلي، وقررت إرجاءها إلى يوم السادس عشر من نوفمبر المقبل للإطلاع.

وتخلل الجلسة سؤال المحكمة للمتهمين عن مدى قيامهم بالتستر على مداني خلية العبدلي الذين تواروا عن الأنظار فور صدور حكم نهائي من محكمة التمييز بإدانتهم بالحبس، لكنهم أجابوا بالنفي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بإخفاء مطلوب عن العدالة والتستر عليه، والانتماء إلى تنظيم محظور يدعو إلى هدم النظم الأساسية في البلاد.