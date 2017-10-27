نفذت الإدارة العامة للإطفاء صباح امس الخميس تمرينا عمليا على حريق وقع في مدرسة صالح الرويح المتوسطة للبنين والكائنة في منطقة العارضية.

ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة من التمارين العملية التي تقيمها الإدارة العامة للإطفاء بالتعاون مع وزارة التربية منذ بداية العام الدراسي لنشر الوعي الوقائي بين الطلاب والطالبات.

وتركز سيناريو التمرين على أن هناك حريقا اندلع في مختبر المدرسة انطلقت معه صافرات الإنذار ليبدأ فريق التدخل السريع في المدرسة بالتشكيل حسب الخطة المسبقة للقيام بعملية إخلاء الطلبة إلى نقطة التجمع مع إبلاغ الجهات المعنية من خلال الاتصال على هاتف الطوارئ ١١٢، وقد هرعت فرقة الإطفاء المستجيبة من مركز العارضية، ولم يستغرق زمن الوصول إلى المدرسة سوى ٤ دقائق من لحظة الإبلاغ، كما أن فريق التدخل السريع قام بعملية الإخلاء إلى نقطة التجمع المتفق عليها والتي كانت في ساحة الألعاب الرياضية وحين وصول فرقة الإطفاء إلى الموقع تم تشكيل فرقتين الأولى توجهت لمكافحة الحريق الذي اندلع في المختبر والثانية باشرت باستكمال عملية الإخلاء مع تفتيش جميع الفصول الدراسية والممرات للتأكد من خلوها من أي أشخاص واستغرقت هذه العملية ٦ دقائق.