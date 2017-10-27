محمد الجلاهمة

حذّرت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية المواطنين والمقيمين من التجاوب ومسايرة مبتزين عرب، مشيرة الى ان هؤلاء المبتزين قد يكونون من النساء او الرجال، اذ يستدرجون أشخاصا الى أفعال مخلة ومن ثم يقومون في مرحلة لاحقة بتخييرهم بين دفع مبالغ مالية كبيرة او نشر المقاطع المخلة التي صورت للمجني عليهم بوسائل التواصل.

ودعت إدارة الجرائم الإلكترونية الى عدم التجاوب مع هذه الدعوات المشبوهة.

إلى ذلك، كشف مصدر امني مطلع ان عددا من المواطنين تقدموا الى ادارة الجرائم الإلكترونية وأبلغوا عن تعرضهم للابتزاز، مشيرا الى ان هذه القضايا معقدة الى حد بعيد نظرا لكونها من الجرائم العابرة للقارات، الا ان هناك تنسيقا بين مختلف دول العالم لملاحقة هؤلاء الأشخاص.

وأشار المصدر الى ان هناك دولتين ملاحظ ان أغلب المبتزين منهما، وأكد ان «الداخلية» سبق أن حذرت المواطنين والمقيمين، لكن مع الأسف يتم تجاهل هذه التحذيرات، مؤكدا ان المبتزين يعملون بجرأة كبيرة ولا يبالون بإمكانية تصويرهم من قبل الطرف الآخر.