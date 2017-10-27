محمد الجلاهمة

أكد مصدر أمني مطلع في مطار الكويت الدولي ان إجراءات التدقيق على المسافرين الى الولايات المتحدة الأميركية مدرجة في سلم اهتمامات وزارة الداخلية، مشيرا الى ان تنفيذ هذه الخطوة لم يبدأ بعد.

وقال المصدر في تصريح لـ «الأنباء» ان هناك تدقيقا أمنيا في الأساس على المغادرين الى الولايات المتحدة متمثلا في التأكد من وجود فيزا دخول صالحة، كما تخضع الأمتعة للتفتيش الدقيق جدا، وكذلك الأمتعة الشخصية، مؤكدا أن الإجراءات المتبعة في المطار هي إجراءات مشددة توفر الأمن والأمان لجميع الرحلات.

وحذر المصدر الأمني من مغبة حمل أمتعة تخص مسافرين آخرين، وان هذا الإجراء شديد الخطورة، مشيرا الى ان رجال امن جمرك المطار يراقبون هذه التصرفات عبر كاميرات مراقبة موزعة في ارجاء المطار، وحال رصد ذلك يتم اخضاع الطرفين للتحقيقات وقد تضطر إدارة المطار إلى إلغاء سفر الطرفين.

وقال إن المسؤولية القانونية حال احتواء اي حقائب على ممنوعات تقع على من يتطوع بحمل هذه الأمتعة خاصة إذا خرجت إلى دولة اخرى.