

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار اهتمام المؤسسة الأمنية بالجانب الإنساني تواصل الإدارة العامة لشئون الإقامة استقبال المواطنين المسنين المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة وإنجاز معاملاتهم والذين صدر قرار بإعفائهم من أداء الرسوم بناء على بطاقة المسن المعوز الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأيضا إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون بطاقة خاصة بذوي الإعاقة سواء كانت شديدة أو متوسطة من الرسوم الخاصة لشؤون الإقامة.



أوضحت الإدارة أن قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين ينص في المادة الرابعة على أن يعفى المسن المعوز من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة، ومن أداء كافة الرسوم مقابل الخدمات العامة كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية.



كما ينص قانون رقم 8 لسنة 2010 في شان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 37 على أن يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.