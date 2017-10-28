هاني الظفيري - أحمد خميس

أسفرت حملة قام بها قطاع الأمن العام عن تحرير 310 مخالفات مرورية وضبط ١٩٥ مخالفاً ومطلوباًً.

وكان قطاع الأمن العام قد قام بحملة أمنية موسعة أول من امس الخميس شملت جميع المحافظات بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح وبتواجد ميداني لمديري الأمن العام في جميع المحافظات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 40 شخصا عليهم أمر تغيب وانتهاء إقامة، كما تم ضبط 6 أشخاص عليهم إلقاء قبض و108 أشخاص من دون إثبات بالإضافة إلى ذلك ضبط 4 بائعين متجولين و32 شخصا مدينا و3 أشخاص مطلوبين جنائيا و6 أشخاص خيانة أمانة، فضلا عن ذلك ضبط شخص عليه قضية نصب واحتيال وضبط 12 شخصا معهم مواد مخدرة، كما تم تحرير 310 مخالفات مرورية متنوعة وحجز 25 مركبة وضبط 4 مركبات مطلوبة وتقديم 13 مساعدة إنسانية.



وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على دور المواطن والمقيم في دعم الجهود الأمنية بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، وشددت على ضرورة أن يحمل الجميع إثباتاتهم الشخصية سواء كان مواطنا أو مقيما حتى يتجنبوا التوقيف والاشتباه بهم ومساءلتهم.