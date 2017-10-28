محمد الجلاهمة
شنّ قطاع المرور بقيادة الوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع حملة بمشاركة الإدارات الميدانية شملت جميع المحافظات بهدف فرض الانضباط المروري وضبط المخالفين والمستهترين حيث تم عمل نقاط تفتيش وانتشار واسع لدوريات المرور بالإضافة إلى مباحث المرور.
وأسفرت الحملة عن تحرير 4411 مخالفة مرورية متنوعة وحجز 207 مركبات ودراجات نارية، كما تمت إحالة 46 شخصا إلى نظارة المرور و7 أحداث إلى جهات الاختصاص.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني استمرارية الحملات المرورية والعمل على إنفاذ القانون وحماية مستخدمي الطريق من السلوكيات الخاطئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.