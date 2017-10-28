أحمد خميس
أسفر التنسيق بين رجال أمن محافظة الأحمدي والبلدية عن اتلاف ومصادرة خضراوات فاسدة بسوق أقامه الوافدين بإحدى الساحات الترابية لمنطقة الفحيحيل حيث هرب البائعون فور مشاهدتهم لدوريات الأمن والبلدية.
وقال مصدر أمني إن معلومات وردت إلى رجال البلدية فقام بالتنسيق المقدم عبدالرزاق العنزي مع ادارة البلدية وتم التأكد من إقامة السوق العشوائي الذي اتضح بأنه يعج بالمخالفات وبيع اطمعة لا تصلح للاستخدام الآدمي فتمت مصادرة وإعدام البضائع التالفة من قبل رجال البلدية وتنظيف المكان الذي تركه الوافدون ولاذوا بالفرار وتم رفع تقرير بالواقعة.