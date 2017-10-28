أحمد خميس - محمد الجلاهمة

تمكن رجال سرية المهام الخاصة من توقيف عدد من المواطنين الذين ضبطوا وبحوزتهم كميات مختلفة من الممنوعات.



وكان رجال سرية المهام التابعة لفرقة وكيل قطاع الأمن العام قد اشتبهوا في مواطن في منطقة بيان وعند التدقيق على بياناته تمت مشاهدة كيسين من الهيروين وآخر بداخله شبو وقنينة بداخلها خمر مستوردة فتمت إحالته الى جهة الاختصاص.

وفي منطقة كيفان أوقف رجال سرية المهام شابا تبين انه مواطن مطلوب على ذمة قضايا جنائية وأخرى مدنية وعثر معه على كيس يحتوي على مادة الهيروين، بالإضافة الى 3 حبات مخدرة وإبرة للتعاطي.

وفي محافظة الأحمدي، أوقف رجال الأمن مواطنا عثر معه على سجائر من مادة الحشيش وظرف بداخله مادة الماريغوانا المخدرة.

كما تمكن رجال أمن الأحمدي من ضبط وافد مطلوب لمباحث الجنسية والجوازات وبحوزته 26 حبة مخدرة وورق رشيد، فتم التحفظ على المضبوطات ورفع تقرير الى الجهات المختصة.