محمد الجلاهمة

أحال رجال دوريات امن الاحمدي بتعليمات من مدير الأمن العميد عبدالله سفاح 4 وافدين من الجنسية النيبالية بعد ضبطهم في احدى ساحات منطقة المهبولة وهم يقومون بلعب «القمار» وتم التحفظ على الأدوات والمبلغ ورفع تقرير بالواقعة.



وقال مصدر امني ان دورية تابعة لأمن الأحمدي اشتبهت في تجمع 4 أشخاص في منطقة المهبولة وتم طلب الإسناد وتطويق الأشخاص الذين كان منظرهم يثير الشبهات وبالاقتراب تبين انهم يقومون بلعب القمار في الهواء الطلق فتم ضبطهم.



ومن جانب آخر، أحالت دوريات أمن الأحمدي مواطنا مطلوبا للحبس لمدة عام بتهمة التعاطي في منطقة الفنطاس الى التنفيذ.