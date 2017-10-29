أحمد خميس ـ حنان عبد المعبود

قال مصدر أمني إن مشاجرة مستشفى الأميري التي تم تداولها على نطاق واسع قد تحال إلى النيابة العامة نظرا لما ألحقه المتشاجرون من تلفيات بحق أملاك الدولة، واعتبر مصدر امني رفيع أن تنازل موظفين في إدارة العلاقات العامة عن حق الدولة غير مبرر وأن التنازل عن حقهما الشخصي قد يكون مبررا .

وكان مصدر أمني أوضح لـ «الأنباء» أن المشاجرة التي ظهرت مشاهد منها على وسائل التواصل الاجتماعي وقعت في تمام الساعة الثالثة فجر أمس بين مراجعات في المستشفى الأميري «لأسباب شخصية» على خلفية مشاجرة سابقة بين شابات كانت قد بدأت في احد المقاهي، وتدخل موظفو «الأميري» لفك الشجار الذي انضم إليه شباب داخل المستشفى حضروا لفزعة مشاركات في المشاجرة، وأدت المشاجرة حسب ما تم تداوله الى كسر باب الجام عند المصاعد، اضافة الى الاعتداء على عناصر في العلاقات العامة للمستشفى.

وأضاف المصدر: لم تسجل قضية في المخفر، حيث تنازل الاطراف، كما امتنع مسؤول العلاقات العامة في المستشفى عن تسجيل شكوى بعدما تعهد احد المشاركين في المشاجرة بالتكفل بقيمة أي اصلاحات.

يشار الى ان اطراف المشاجرة حضروا لتلقي العلاج في المستشفى وإحضار تقارير طبية ليتقابلا مجددا وينضم لهما اصدقاء احد الاطراف وتتجدد المشاجرة وسط استغراب المرضى والمراجعين.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.احمد الشطي أن مقطع الفيديو الخاص بالهوشة بمستشفى الأميري يعود إلى مجموعة من المراجعين وليس للأطباء أي دخل فيها.

وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الهوشة بدأت خارج المستشفى بين مجموعة من الشباب «من الجنسين» وكانوا في «حالة غير طبيعية»، وتواصلت داخل المستشفى، حيث تمت تفرقتهم بعد جهد و حولوا جميعا الى المخفر. وأوضح ان الهوشة لم تخلف أي أضرار بالمستشفى.