محمد الجلاهمة

شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة الأحمدي في الاستماع الى اقوال مواطن ثبت انه قدم طبية مزورة لـ 3 أيام راحة وذلك وصولا الى الجاني الحقيقي والذي اعتاد على تمرير معاملات مشابهة وبيع المرضيات الى موظفين في الدولة.

واعتبر مصدر امني يقظة احد الاطباء وراء كشف هذا التزوير حيث شك في الطــــبية والتــــي تم توقيعها من أحد زمــــلائه.

وبحسب مصدر امني فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا عن اكتشاف طبية مزورة في مستشفى العدان وعلى الفور تم توجيه عدد من رجال امن مخفر هدية بحكم الاختصاص المكاني الى المستشفى للتحقيق، وبالاستمتاع إلى الإفادات تبين ان احد موظفي مستشفى العدان يقدم اليه مواطن وبحوزته شهادة طبية وطلب ان يقوم بختمها وقام الموظف بعد ان شك في صحتها بالتوجه بالطبية الى طبيب الطوارئ الذي شك ايضا بعد ان أدرك ان الشهادة موقعة من قبل طبيب خلال وجوده في الراحة.

واضاف المصدر ان طبيب الطوارئ قام بالاتصال على الطبيب الذي يفترض ان يكون قد وقع على الشهادة الطبية فنفى بشكل قاطع ان يكون قد وقع على اي شهادة مرضية وبسؤال صاحب الطبية زعم انها صحيحة.

وتقدم الطبيب الذي وقعت الشهادة باسمه ببلاغ رسمي اتهم فيه شخصا مجهولا بانتحال صفته والتوقيع على طبيات وان الختم المستخدم ومن واقع ارشيف المستشفى لا يخصه.