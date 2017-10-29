أحالت وزارة الداخلية الى النيابة العامة وافدين مصريين تورطا في قضية إنجاز معاملات بإدارة الفحص الفني بمحافظة الأحمدي التابعة للإدارة العامة للمرور.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بـ«الداخلية» فإن التحريات كشفت عن تورط وافد مصري يعمل مندوبا لإحدى الشركات الخاصة ومتهم آخر يعمل حارسا بإحدى العمارات السكنية في هذه القضية.. وأن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على ضابط بوزارة الداخلية جراء تسلمه رشوة من إحدى الشركات الكبيرة يفتقد الدقة.

وأضافت الإدارة أن الجهات الأمنية المختصة تعكف على مواصلة إجراءاتها للكشف عن كل ملابسات القضية وكشف كل الامور المتعلقة بها.