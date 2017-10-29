محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

شرع رجال ادارة بحث وتحري محافظة الأحمدي في البحث عن شخص مجهول كان يستقل مركبة اميركية حديثة اقدم على إشهار سلاح ناري في وجه عامل في بقالة غير مرخصة في منطقة الصباحية ـ ق3 وأمره بتسليمه المبالغ المالية التي بحوزته وعدد من كروت الاتصالات وفر الى جهة غير معلومة، وتم تعميم أوصاف المركبة التي كان يستقلها الجاني على عموم رجال الأمن وفرض طوق أمني في محاولة لضبطه.

وقال مصدر امني ان عمليات الداخلية تلقت في الرابعة من عصر امس بلاغا باقتحام مجهول بقالة غير مرخصة واشهر السلاح في وجه العامل الآسيوي ثم سلبه وهرب الى جهة غير معلومة.

من جهة أخرى رفض وافد بنغالي اتهام أحد بسرقة حافظة نقوده التي فقدها عقب انقلاب مركبته، مشيرا إلى أن كل ما يعرفه أن عددا كبيرا من الأشخاص تجمعوا حوله وقاموا بإخراجه من المركبة عقب انقلابها ونجاته بأعجوبة من موت محقق.

وبحسب مصدر أمني، فإن بلاغا ورد إلى عمليات الداخلية بشأن حادث تصادم وانقلاب مركبة على طريق الوفرة، حيث انتقلت دورية أمن وتبين أن الحادث عبارة عن انقلاب مركبة بقيادة بنغالي أصيب بالكتف إصابة حرجة، وتضمنت الإفادة التي سجلت في عمليات الداخلية أن البنغالي قال إنه لم يجد حافظة نقوده التي كان بداخلها 180 دينارا.

من جهة أخرى، قال مواطن لرجال أمن مخفر الوفرة إنه لا يريد تسجيل قضية على خلفية احتراق مركبته الأميركية بسبب تماس كهربائي.