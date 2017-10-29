هاني الظفيري - عبدالله قنيص

أمر مدير عام مديرية أمن الفروانية اللواء صالح مطر بإحالة شخص من غير محددي الجنسية إلى مباحث الفروانية للتحقيق معه والوقوف على عدد قضايا السلب التي ارتكبها، وتم التحفظ على سكين كبير الحجم عثر عليه بحوزته واستخدم في آخر واقعة ارتكبها الى جانب مواد مخدرة على أن يحال لاحقا الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وبحسب مصدر أمني فإن استغاثة وافد هندي كانت السبب في ضبط المتهم بمعرفة رجال امن الفروانية.

وكانت عمليات الداخلية قد تلقت بلاغا من وافد قال فيه ان شخصا مجهولا استوقفه ووضع على رقبته سكينا كبير الحجم وسرق منه حافظة نقوده وهاتفه وعلى الفور تم تطويق محيط الواقعة وأسفر التمشيط عن ضبط الجاني وتبين انه «بدون» من مواليد 1993 وبتفتيشه عثر معه على السكين المستخدم وكيس هيروين و8 حبات لاريكا وادوات تعاط والحافظة التي سلبها، وتعرف الوافد الهندي على المتهم في أكثر من طابور عرض.

من جهة أخرى ألقى رجال أمن الأحمدي القبض على مواطن من مواليد 1992 في منطقة المنقف بعد ان تبين انه مطلوب لـ 10 شركات بمبالغ مالية تصل الى 7 آلاف دينار.

وبحسب مصدر امني فإنه بالاستعلام الآلي عن المواطن تبين ان القضايا المطلوب على ذمتها هي 3 مديونيات لشركة إلكترونيات، الأولى تبلغ 516 دينارا والثانية 1107 دنانير، والثالثة 429 دينارا، بالإضافة الى مديونيتين لشركة اتصالات 179 دينارا و3075 دينارا وشركة اخرى بمبلغ 1711 دينارا وشركة رابعة بمبلغ 922 دينارا وللشركة الاخيرة بمبلغ مماثل.