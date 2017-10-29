هاني الظفيري

ألقى رجال امن العاصمة القبض على مواطن من مواليد 1997 بعد ان عثر بحوزته على زجاجة خمر مستورد «ابسلوت فودكا» وشريط حبوب لاريكا.



وقال مصدر امني ان احدى دوريات امن العاصمة أوقفت مواطنا خلال حملة تفتيشية في بنيد القار، وتبين ان المواطن في حالة غير طبيعية، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على الزجاجة المستوردة وشريط الحبوب.

على صعيد آخر، أوقفت حملة تفتيش في صناعية الجهراء خليجيا وشخصا من غير محددي الجنسية وعثر بحوزتهما على سيجارتين ملغمتين بالحشيش وورق لف وقطرة.

من جهة أخرى أحال مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح الى الادارة العامة للجنسية والجوازات مواطنا من مواليد 1998 لكونه مطلوبا للتحقيق على خلفية قضية على ان يحال لاحقا الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازته 26 حبة لاريكا المخدرة وورق لف.



وبحسب مصدر أمني فإن رجال امن الاحمدي أوقفوا مواطنا في منطقة الفحيحيل للاشتباه في كونه بحالة غير طبيعية وبتفتيشه عثر بحوزته على 26 حبة مخدرة وورق رشيد، ولدى الاستعلام عنه تبين انه مطلوب لمباحث الجنسية.