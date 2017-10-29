قضت محكمة الجنايات ببراءة وافد آسيوي وآخرين من ذات الجنسية من سرقة مواد غذائية من مركبة إحدى الشركات الغذائية كانت متوقفة في ساحة ترابية بمنطقة جليب الشيوخ مقابل المخفر.

وأمام المحكمة حضرت المحامية عصمت الخربوطلي موكلة عن المتهم الأول وترافعت شفاهة ودفعت ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بالجريمة وبانعدام علاقة موكليها بالواقعة وبتلفيق الاتهام المسند إليه، كما دفعت بعدم جدية التحريات وعدم الاعتداد بأقوال محررها وبطلانها، وخلو الأوراق من الأدلة وعدم توافر أركان الجريمة في حق موكليها، وطالبت الخربوطلي هيئة المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم من اتهام وهو ما استجابت له.