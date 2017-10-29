محمد الجلاهمة

سجل ضابط في الادارة العامة للاطفاء برتبة رائد قضية تعد واهانة موظف عام في مخفر شرطة جابر العلي اثر قيام مواطن بضربه واهانته خلال تعامل المجني عليه مع حريق في منزل المدعى عليه.



وبحسب مصدر أمني فإن الرائد اطفائي (ن.م) قال انه توجه للتعامل مع حريق في منطقة جابر العلي وخلال قيام رجال الاطفاء بأداء مهام عملهم للسيطرة على الحريق فوجئ بشخص عرّف نفسه بأنه مواطن وصاحب هذا المنزل الذي اندلع فيه الحريق.



وقال الرائد: حرصا على سلامة صاحب المنزل قمت بمنعه من الدخول، وإذ به يقوم بضربي واهانتي أمام الجميع.