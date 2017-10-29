هاني الظفيري

أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح بإحالة مواطنتين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية حيازتهما مواد مسكرة وحبوبا مخدرة وتم تحرير مخالفة لإحداهما بعنوان قيادة مركبة تحت تأثير المواد المسكرة وأرفق في ملف الإحالة حبتان مخدرتان نوع لاريكا وزجاجة بها مشروب مسكر أزرق اللون ومشروبي «شربت» مخلوط بالخمر الأزرق.



وبحسب مصدر أمني فإن إحدى دوريات العاصمة رصدت مركبة فارهة بها فتاتان على الخليج العربي ولوحظ ان صوت مسجل المركبة مرتفع بأغنية أم كلثوم في قصيدة الأطلال فتم توقيف المركبة وتبين ان بداخلها فتاتين، الأولى من مواليد 1994 فيما تعود المركبة الى الثانية وهي من مواليد 1993 وأنهما بحالة غير طبيعية وبتفتيش المركبة احترازيا عثر رجال أمن العاصمة على المضبوطات السابق ذكرها.