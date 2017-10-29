أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارا من امس تفعيل مواد قانون المرور التي من بينها المادة 169 والتي تقضي بعدم جواز الوقوف أو الانتظار في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة، مشيرة إلى أن المادة 207 تنص على: يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع اذا وجدت منتظرة في مكان من الأماكن الممنوع الانتظار أو الوقوف فيها أو في الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر أو اذا كانت منتظرة فوق الأرصفة أو اذا تركت أو أجزاء منها. وأشارت الى انه تم تسجيل 60 مخالفة وحجز مركبة في الفترة الصباحية.



وأوضحت انه لا تهاون مطلقا في هذا الشأن وانه تم بالفعل تطبيق المادة 169 من قانون المرور بحذافيرها.



وأبرزت أنه جار حجز اي مركبة مخالفة لمدة أقصاها شهران مع فرض غرامة لا تتجاوز 15 دينارا لأي مركبة تنتظر فوق الأرصفة، مبينة انه تم حتى الآن تسجيل 60 مخالفة وحجز مركبة.