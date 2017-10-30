هاني الظفيري

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارا من امس تفعيـل مـواد قانون المرور التي من بينها المـادة 169 والتي تقضي بعدم جــواز الـوقوف أو الانتظار فـي الأمـاكن المخصصـة لعبـور المشاة أو على الأرصفة، مشيرة إلى أن المادة 207 تنص على:

يجـوز حجـز المـركبة الآلية أو السيارة مـن أي نـوع اذا وجـدت منتظرة فـي مكـان مـن الأمـاكـن الممنوع الانتظـار أو الوقوف فيها أو في الأماكن الـتي مـن شأن تواجدها فيها إعـاقـة حركة المـرور أو تعريضها للخطر أو اذا كانت منتظرة فوق الأرصفة أو اذا تركت أو أجزاء منها.

إلى ذلك، قـال مصدر أمني رفيع المستوى ان حصاد اليوم الأول لحملة المرور فـي عمـوم المحافظات أسفر عن إحالة ٨٥ مركبة إلـىكـراج الحجز لتوقفها عـلى الأرصفة.

وأوضـحت الادارة العامة للعـلاقات والاعلام الأمني انه لا تهاون مطلقا فـي هـذا الشـأن وانـه تـم بالفعل تطبيق المادة 169 من قانون المرور بحذافيرها.

وأبرزت أنه جار حجز اي مركبة مخالفة لمدة أقصاها شهران مع فرض غرامة لا تتجاوز 15 دينارا لأي مركبة تنتظر فوق الأرصفة.