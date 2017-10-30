محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

تقدم الى مخفر ميناء عبدالله وافد عراقي بصفته مندوبا عن إحدى الشركات بالشعيبة وأبلغ عن تعرض هندي للقتل بالخطأ بعد إصابته خلال العمل نتيجة سقوط بايب ثقيل الوزن عليه، وقال المندوب ان العامل الهندي نقل الى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه، وعلى ذلك تم تسجيل قضية قتل بالخطا.

من جهة اخرى، نقلت جثة باكستاني من مواليد 1959 الى الطب الشرعي لمعرفة سبب وفاته في مقر سكن للعمال في الأحمدي، وكان صديق الباكستاني وهو مصري قد أبلغ «العمليات» عن وفاة الوافد وانتقل المحقق ورجال الأمن لمعاينة الجثة.