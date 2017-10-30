محمد الجلاهمة

فتح رجال وزارة الداخلية تحقيقا للوقوف على هوية مالك كيس ملغم بالمواد المخدرة وتم احترازيا احتجاز وافد آسيوي خشية من ان تكون المضبوطات تعود اليه، هذا وانتقل عدد من رجال الأدلة الجنائية لرفع الآثار من غرفة السائق لمعرفة حقيقة ادعائه باقتحام لص غرفته وتركه الحقيبة الملغمة بالمخدرات، وبحسب مصدر أمني فإن مواطنا استنجد بعمليات الداخلية للإبلاغ عن وجود مخدرات في منزله وتحديدا في غرفه السائق، وقال المبلغ انه فوجئ باستغاثة صادرة عن هندي يعمل لديه حيث هرع للوقوف على أسباب استغاثة الهندي والذي ابلغه بوجود لص في المنزل وقام بمحاولة كسر باب غرفته الواقعة في سرداب المنزل وقام الكفيل بتفقد المنزل ولم يشاهد أي شخص في المنزل، ثم دخل السائق إلى غرفته واخرج كيسا فيه مواد يشتبه بأنها مواد مخدرة وسلمها للكفيل الذي أحضرها وكذلك السائق إلى المخفر.

وعثر بالكيس على 13 كيسا صغيرا توجد فيه مادة بيضاء يشتبه بأنها مادة مخدرة و4 أكياس وسط يوجد فيه مادة بيضاء يشتبه بأنها مادة مخدرة و4 أكياس وسط أخرى تحتوي على مادة لونها بني فاتح يشتبه بأنها مادة مخدرة، وكيس ابيض كبير يشتبه بأنها مادة مخدرة، وآخر اصفر اللون به مادة يشتبه بأنها مادة مخدرة، بالإضافة الى ميزان حساس ومجموعة أكياس كبيرة وصغيرة فارغة وتم تسليمه لمكافحة المخدرات.