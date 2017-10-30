أحمد خميس

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» ان التحقيقات في وفاة طفلة وشقيقها على طريق السالمي أسفرت عن أن قائد السيارة المتسبب في الوفاة كان في حالة غير طبيعية وأيضا مرافقه.

وكانت «الأنباء» قد نشرت الخبر وقت حدوثه على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة الماضي. وحول كامل ملابسات القضية قال مصدر أمني إن اشارة من العمليات وردت الى المخفر أفادت بحدوث تصادم وإصابة على طريق السالمي بعد اسطبلات الجهراء، فتم توجيه إحدى الدوريات إلى موقع البلاغ، وشوهدت سيارة رباعية يابانية وبجوارها قائدها وهو مواطن ومعه شخص «بدون» من مواليد 1987 وبجواره رباعية يابانية أخرى، وتبين ان قائد المركبة الأولى اصطدم بالثانية ما أدى إلى وفاة طفلة مجهولة الاسم، ونقلت جثتها من قبل الطوارئ الطبية في الجهراء.

وأوضح المصدر ان هناك اشتباها بأن الجاني ورفيقه كانا بحالة غير طبيعية وقت ارتكابهما الحادث.