أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، أن رجال الأمن سيظلون دائما العين الساهرة لهذا الوطن يقدمون كالعهد بهم دائما العمل المتميز والعطاء البناء والجهد المخلص، جاء ذلك خلال استقبال الدوسري عددا من ممثلي الحسينيات امس الأحد في مكتبه بمقر وزارة الداخلية.

ورحب الفريق الدوسري بممثلي الحسينيات، متوجها بالشكر إلى جميع أصحاب الحسينيات وروادها على تعاونهم مع وزارة الداخلية وعلى ما أبدوه من تجاوب، مؤكدا انهم كانوا مثالا لروح المسؤولية مع الأجهزة الأمنية المختصة التي قامت بتنفيذ الخطة الأمنية لتأمين الحسينيات وأمان وسلامة روادها. وفي الختام قدم ممثلو الحسينيات درعا تذكارية للفريق الدوسري بهذه المناسبة.