هاني الظفيري

وجه وكيل نيابة العاصمة تهمة الشروع في القتل بحق زوج في العقد الرابع من عمره إثر قيامه بضرب زوجته التي تصغره بعامين بساطور في الرأس وهو ما أصابها بجرح قطعي، ادخلت على إثره مستشفى الصباح لتلقي العلاج، ورفض الزوج التحدث عن الاسباب التي اخرجته عن نطاق السيطرة وكادت تتسبب في ارساله إلى المركزي لقضاء سنوات طويلة من عمره.

وبحسب مصدر أمني فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة وشروع في القتل بمنطقة الصليبخات وعلى الفور تم توجيه عدد من رجال الامن الى المنزل الذي شهد الواقعة والذي يقع تحديدا في غرب الصليبخات وتبين ان الواقعة هي خلاف زوجي بين مواطن من مواليد 1972 وزوجته من مواليد 1974 وشوهدت مصابة في الرأس ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.