أحمد خميس

احتجز شاب كويتي من مواليد 1999 في نظارة مخفر القشعانية بعد أن سجلت بحقه قضية إتلاف مركبة والاستهتار والرعونة، بالإضافة إلى رفض تقديم أوراقه الثبوتية ورخصته لرجال الأمن، وامتثل تحقيق المخفر إلى طلب الشاب والذي زعم أنه فقد مبلغا ماليا من داخل سيارته.

وبحسب مصدر أمني، فقد ورد بلاغ إلى عمليات الداخلية عن وجود مشكلة على طريق عبدالرحمن الفلاح في مزارع العبدلي، فانتقلت عدة دوريات إلى موقع البلاغ، حيث التقت مقدم البلاغ الذي يعمل قاضيا بالمحكمة الكلية، وقدم هويته التي تتبع وزارة العدل.

وأفاد المبلّغ بأنه خلال مروره بطريق داخلي في مزارع العبدلي مستقلا مركبته الرباعية اليابانية، شاهد قائد رباعية أميركية - قدم اسمه وبياناته - يقوم بأعمال استهتار ورعونة في ساحة ترابية، الأمر الذي تسبب في تطاير الحصى على مركبة المبلّغ وتسببت في كسر الزجاج الجانبي الأيمن وإحداث خدوش بالجانب الأيمن من مركبته، فقام باستيقافه وطلب إثباته لحين حضور الدورية، لكنه رفض.

واستدعى رجال الأمن السائق المدعى عليه للتحقيق فيما هو منسوب إليه، لكنه نفى وقال إنه فقد مبلغا ماليا من مركبته.