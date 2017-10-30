محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص

امر وكيل نيابة الاحمدي بضبط واحضار مواطن عشريني على خلفية الشروع في قتل رجل مرور على طريق الملك فهد باتجاه النويصيب. وجاءت جريمة المواطن في اعقاب علمه ان مركبته ستسحب منه جراء ارتكابه مخالفة مرورية، وسجلت قضية بحقه بمسمى اهانة موظف عام اثناء تأدية عمله وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا من مواليد 1981 ويعمل بدوريات المرور في الداخلية تقدم الى احد مخافر الاحمدي وذكر انه كان في نقطة تفتيش على طريق 278 باتجاه طريق الملك فهد وتم توقيف مركبة صالون اميركية الصنع يقودها مواطن في العشرين من عمره ويسكن القيروان.

واوضح المصدر ان احد افراد نقطة التفتيش طلب من المصدر رخصة القيادة ودفتر السيارة والوقوف يمين الطريق، وتبين عدم حيازته رخصة قيادة، فتم تحرير مخالفة له تمهيدا لحجز المركبة، لكن الشاب العشريني رفض التوقيع على المخالفة وتوجه الى المركبة، وخلال فراره دهس رقيبا من مرتبات المرور فأصابه بكدمات وخدوش بالساق اليمنى والم اسفل الظهر.