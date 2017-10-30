عبدالكريم أحمد
تنظر الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية اليوم الإثنين دعوى تطالب بإلزام وزارة التربية بقصر حق التعليم في المدارس الحكومية على الكويتيين فقط ومنع إلحاق أبناء المقيمين في المدارس الحكومية المجانية دون استثناء أي فئة منهم.
وقال مقيم الدعوى إنه مواطن ولديه أسرة وأبناء ويتهم وزارة التربية بمخالفة أحكام الدستور بإلحاقها أبناء غير المواطنين بالتعليم الحكومي واستثنائها بعض الفئات والشرائح كأبناء المعلمين العاملين بالوزارة وغيرهم، مشيرا إلى أن هذا يعد مخالفة صارخة للدستور ومزاحمة للمواطنين بحق المواطنة والتمتع بحقوقهم التي كفلها الدستور بالتعليم المجاني.