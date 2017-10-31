عبدالكريم أحمد

ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة التي غرمت مواطنا وابناءه الثلاثة مبلغا وقدره 375 دينارا لكل منهم لقيامهم بدخول مسكن زوج شقيقتهم وأسرته والقيام بضربهم ضربا مبرحا وذلك عن طريق كسر الابواب الخارجية ليلا.

وحضر المحامي محمد الحسيني عن المواطن وأبنائه ودفع امام المحكمة بكيدية الاتهام والإدلاء بمعلومات كاذبة وغير صحيحة والاتهام الكيدي من قبل المجني عليه بالتحقيقات والادعاء كذبا من قبل المجني عليه بوجود آلات وادوات حديدية حادة مع الجناة بشأن التضليل والزج بهم لينالوا أقصى العقوبات، بالاضافة الى اتهامهم بكسر الابواب الخارجية للمنزل لتتحقق الظروف المشددة من قبل المتهمين.