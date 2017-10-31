عبدالكريم أحمد

قضت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الكندري بإلغاء قرار المجلس البلدي الصادر في العام 2011 والمتضمن تغيير اسم منطقة المسيلة إلى المسايل، وأبقت على اسمها التاريخي.

وكان المحامي محمد صالح العلي قد طعن في قرار المجلس البلدي بعدما فوجئ عند قيامه بتسجيل قطعة أرض أقدم على شرائها في العام 2006 في منطقة المسيلة، بتغيير اسم المنطقة إلى المسايل، مشيرا إلى أن القرار حوى مساسا وعبثا بالمسميات التاريخية لمناطق الكويت.

وأضاف العلي في دعواه أن القرار تجرد من سببه الواقعي كما صدر بتعسف ودون مبرر ولم يكن يقصد به الصالح العام وإنما قصد به أسباب أخرى، فضلا عما اعتراه من عيوب شكلية.