هاني الظفيري

أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح، وبناء على تعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، بإحالة ملازم في وزارة الداخلية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإيقافه عن العمل للتحقيق معه في عدة قضايا أبرزها تعاطيه المواد المخدرة والهروب من رجال الأمن وتعريض حياة المارة للخطر بتجاوزه الإشارة الضوئية الحمراء خلال محاولة الهروب الفاشلة.



وبحسب مصدر أمني، فإن رجال أمن الجهراء خلال حملة تفتيش مقابل السجن المركزي عند مدخل الصليبية توقفت مركبة اميركية حيث طلب رجال الأمن من قائدها رخصة القيادة ودفتر المركبة للتأكد من صلاحية إثباتاته ولدى التحدث مع قائد المركبة تبين لرجال الأمن أنه في حالة غير طبيعية حيث كان يتلعثم وعيناه حمراوين ولدى الطلب منه التوقف انطلق بسرعة جنونية وعليه تم ابلاغ العمليات وطلب اسناد وتم فرض طوق أمني لمنع هروب الشخص وخلال الهروب تجاوز الإشارة الحمراء.



وأضاف المصدر أنه لدى توقيف الشخص كانت المفاجأة أنه ضابط، إذ شوهدت ملابس عسكرية بالمركبة وتبين انه ملازم في أحد القطاعات الميدانية وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على كيس شفاف بداخله مادة بيضاء يشتبه في أنها شبو بالإضافة إلى أدوات تعاط.