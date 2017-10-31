هاني الظفيري

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط وافد إيراني ارتكب فعلا فاضحا «حيل» وهو ما دفع سيدة الى إلقاء هاتفها النقال في سيناريو المشهد المرعب وهربت ركضا على شارع الخليج العربي.

وبحسب مصدر امني، فإن سيدة في العقد الثالث من عمرها تقدمت الى مخفر الدسمة ببلاغ قالت فيه إنها كانت تمارس رياضة المشي وإذ بشخص لا تعرفه يصدر عنه فعل فاضح وخادش للحياء بصورة فظة، مشيرة الى انها لم تحتمل النظر ولم تشعر إلا وهي تلقي بالهاتف النقال الذي كان بحوزتها والهرب.



وفور تسجيل السيدة بلاغها قام رجال الأمن بإخطار المباحث الذين استطاعوا تحديد الجاني وتبين انه وافد إيراني، حيث تم ضبطه واعترف بما صدر عنه من فعل فاضح، مشيرا الى انه لم يدرك أبعاد تصرفه حينما شاهد السيدة تمارس الرياضة، حيث بهرته بجمالها، حسب زعمه، كما أرشد عن الهاتف الذي سقط من السيدة، حيث أخذه لربما يعثر في ذاكرته على صورة للسيدة الحسناء التي أبهرته وأفقدته اتزانه.